Club-icoon Lotte Lambert geeft De Ketelaere raad en vertelt anekdote over Anderlecht: "Constant stond in mijn tuin"

Raoul - Lotte - Lambert is één van de grootste iconen van Club Brugge. In de jaren 70 pakte zijn blauw-zwart ook drie keer de titel onder Ernst Happel. De voormalige aanvaller vindt dat Charles De Ketelaere best nog een jaartje bij Club blijft.

“Ik was sneller dan Charles!", lacht hij in KVW. "Maar De Ketelaere is technisch veel sterker en verfijnder dan ik. Hij speelt natuurlijk in een ietwat teruggetrokken positie, zelden als diepe spits. Ik hoop dat hij nog een jaartje bij Club kan blijven, zodat hij nog wat kan rijpen. Een grote, internationale competitie komt nog te vroeg, zeker als hij bij een topper wil belanden. Spelen bij een Engelse ploeg die vecht tegen degradatie is ook niet ideaal."

Lambert heeft altijd in België gespeeld. "Zelf heb ik nooit overwogen om naar het buitenland te gaan. In die tijd was dat niet zo courant, er waren ook geen interessante aanbiedingen. Op een dag stond wel Constant Vanden Stock, de toenmalige voorzitter van Anderlecht, in mijn voortuin. Ik vroeg al lachend: kom je mij kopen? Hij antwoordde: Neen, jij bent onbetaalbaar! De supporters van Club zouden het nooit accepteren. Ik kom voor de Nederlandse spits Robbie Rensenbrink. Waarop ik zei: die woont hier 500 meter verder. Je bent op het verkeerde adres.”