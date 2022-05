Mendy ontkent: Frans international staat terecht voor verkrachting en seksuele agressie tegen zes vrouwen

In totaal zou het gaan om 9 gevallen van seksueel geweld tegen 6 vrouwen. De speler van Manchester City en de Franse nationale ploeg ontkende deze daden vandaag in de rechtbank van Chester. Mendy wordt intussen 4 maanden vastgehouden in de Altcourse-gevangenis in Liverpool, tot zijn proces op 25 juli van start gaat. De strafbare feiten dateren uit de periode tussen oktober 2018 en augustus vorig jaar, net voor hij werd aangehouden.

Benjamin Mendy has denied 9 sexual offences against 6 women.



The player has denied 7 counts of rape, 1 count of sexual assault and 1 count of attempted rape, all relating to 6 complaints which allegedly took place at his home address between October 2018 - August 2021. pic.twitter.com/ub2CdDlPqi