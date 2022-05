Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 6 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Hervé Koffi, al had het zomaar opnieuw Simon Mignolet kunnen zijn zoals de rest van de play-offs. Maar Koffi hield zijn ploeg recht in Gent en stopte onder meer een strafschop.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier man. Pacho was de beste man van Antwerp misschien wel en hield de nul in Union, Torunarigha was opnieuw een verdediging op zichzelf voor Gent, Preciado was prima op rechtsback voor Genk en Vanlerberghe hield zich knap staande bij Mechelen.

Middenveld

Op het middenveld veel mogelijkheden, maar uiteindelijk kiezen we voor Skov Olsen - goed op de flank bij Club Brugge - en verder Delcroix en Castro-Montes in zijn vrije rol.

Aanval

In de aanval kiezen we ook deze week voor goalgetters. Frey was de man bij Antwerp, Ito was héél erg sterk bij Genk en ook Lang deed nog van zich spreken met enkele leuke dribbels.

Dat levert dan onderstaand elftal op: