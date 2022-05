Divock Origi moet noodgedwongen de Champions League finale aan zich laten voorbijgaan

Divock Origi moet noodgedwongen in de tribune plaatsnemen tijdens de finale van de Champions League tussen zijn Liverpool en Real Madrid.

Afgelopen weekend werd de Belgische aanvaller nog in de bloemetjes gezet op Anfield Road omdat hij op het einde het seizoen de club verlaat. Dat kan u HIER lezen. Zijn laatste orgelstuk zal alvast niet in de finale van de Champions League tegen Real Madrid zijn.

De Rode Duivel moet immers geblesseerd afhaken voor de wedstrijd van het jaar. Hij liep namelijk een spierblessure op. “Vijf dagen zullen niet genoeg zijn voor hem”, zei Liverpool-coach Jürgen Klopp na de wedstrijd van afgelopen weekend.

Afwachten op het zand in de ogen strooien is of hij wel degelijk niet fit geraakt.