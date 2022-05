📷 Hier zijn ze dan: dit is volgens populaire spel FIFA 22 het 'Team Of The Season' van de Jupiler Pro League

Voor de eerste keer sinds FIFA 17 heeft EA Sports besloten om nog eens een volledig team of the season van de Jupiler Pro League te maken.

Nadat het kopen van FIFA-punten verboden werd in België, reageerde EA Sports door ons land wat meer links te laten liggen bij bepaalde promo's. Dit jaar beloofden ze echter om nagenoeg elke competitie een Team of the Season te geven en dus ook de Jupiler Pro League.

In doel koos EA Sports voor Antwerp-sluitstuk Jean Butez, een keuze waar we ons alleen maar achter kunnen scharen. De Antwerpse goalie werd meermaals speler van de maand bij zijn club en toonde zich een betrouwbaar sluitstuk. Verder hebben ook Sergio Gomez, Burgess en Munoz zich als verdedigers in het team gewerkt.

Weinig verdedigers maar wel enkele middenvelders en dat is ook de eerste linie waarin kampioen Club Brugge een speler aflevert: Hans Vanaken. Samen Met Vinicius van KV Mechelen en Xavier Mercier vormt hij het hart van het team.

Verder vinden we met Faïz Selemalni een opvallende keuze terug op de linkerflank. De Kortrijk-speler speelde een uitstekend seizoen maar we zijn toch verbaast dat Noa Lang niet gekozen werd. Aan de andere kant staat Junya Ito en centraal zijn goals gegarandeerd met Undav en De Ketelaere.