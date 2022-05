Ex-spelers Beerschot en STVV behoeden Franse club van degradatie

Nee, het voetbalseizoen zit er nog niet helemaal op. In Frankrijk werd zondag gestreden voor een plekje in de Ligue 2. Quevilly-Rouen Métropole heeft zich dankzij een 2-0-zege verzekerd van een verlengd verblijf in de Franse tweede klasse, met dank aan twee oude bekenden.

Quevilly-Rouen Métropole ging in de heenmatch al met 1-3 winnen op het veld van FC Villefranche Beaujolais. Ook zondag toonde QRM zich de betere ploeg. Het nummer achttien uit de Ligue 2 won met 2-0, dankzij twee doelpunten in de tweede helft van Duckens Nazon (ex-STVV). De assist werd telkens uitgedeeld door Issa Soumaré. De Senegalese huurling keert nu (tijdelijk) terug naar Beerschot, waar hij nog tot 2025 onder contract ligt. Dankzij de dubbele zege is QRM zeker van een verlengd verblijf in Ligue 2, tot groot jolijt van coach Fabien Mercadal (ex-Cercle Brugge). [#QRMFCVB] 81ème - 𝗕𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗤𝗥𝗠 !



Le doublé pour Nazon !! Issa Soumaré sert Duckens Nazon qui ajuste Bouet à bout portant !



2⃣-0⃣ pic.twitter.com/Z1PXIfpzpN — QRM ⚽ (@QRM) May 29, 2022 🤩 𝐿𝑎 𝐿𝑖𝑔𝑢𝑒 2 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎̀ 𝐷𝑖𝑜𝑐ℎ𝑜𝑛 ! 👊 pic.twitter.com/OGORYUtRO8 — QRM ⚽ (@QRM) May 29, 2022