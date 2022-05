Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Harwood-Bellis

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/05 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Harwood-Bellis

Vincent Kompany wil Taylor Harwood-Bellis bij Burnley

De aanstelling van Vincent Kompany is nog niet officieel bekendgemaakt, maar in Engeland weten ze wel dat hij al met zijn ploeg voor volgend seizoen bezig is. De toekomstige trainer van The Clarets heeft daarbij zijn oog laten vallen op een speler die hij al eerder onder zijn hoede had. (Lees meer)