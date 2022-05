Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Kompany - Gueye

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/05 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Gueye

Op voorspraak van Vincent Kompany: 'Burnley wil spits van Oostende halen'

Officieel is het nog niet, maar er bestaat nauwelijks nog twijfel over: Vincent Kompany wordt de manager van het pas gedegradeerde Burnley. The Clarets zouden naast Kompany ook een spits uit de Jupiler Pro League willen halen. (Lees meer)