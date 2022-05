'Club Brugge wil topschutter Engelse ... derde klasse inlijven'

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Club Brugge uitgekomen in de Engelse ... derde klasse, zo blijkt.

Club Brugge zou volgens The Sun namelijk ferme interesse tonen in Will Keane, die afgelopen seizoen speelde bij Wigan Athletic. 29 jaar Dat team werd kampioen in de Engelse derde klasse, de League One. Met dank aan Keane, die in de competitie 26 keer scoorde en ook nog 6 assists afleverde. Niemand deed beter dan hem, waardoor hij dus een ferm aandeel had in de titel van de club. Heel wat Engelse tweedeklassers willen er hem dan ook graag bij, maar dus ook Club Brugge.