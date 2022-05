Op voorspraak van Vincent Kompany: 'Burnley wil spits van Oostende halen'

Officieel is het nog niet, maar er bestaat nauwelijks nog twijfel over: Vincent Kompany wordt de manager van het pas gedegradeerde Burnley. The Clarets zouden naast Kompany ook een spits uit de Jupiler Pro League willen halen.

Het Nieuwsblad laat immers weten dat Burnley in zijn zoektocht naar een sterke spits is uitgekomen bij Makhtar Gueye (24), de Senegalese aanvaller van KV Oostende. Zijn kwaliteiten als voetballer staan buiten kijf: Gueye is groot (1,95m), sterk in de duels en weet het doel te vinden (12 doelpunten afgelopen seizoen).

Wat in zijn nadeel speelt, is dat Gueye een jongen met een handleiding is. Omwille van discipline redenen verdween hij bij KV Oostende een tijdlang uit de gratie, waar hij meer dan eens de regels aan zijn laars lapte.

KV Oostende plukte Makhtar Gueye in de zomer van 2020 voor 1 miljoen weg bij Saint-Etienne. Burnley zou op zijn beurt een bedrag in de buurt van 5 miljoen kunnen neertellen voor de spits van de kustboys, die nog twee seizoenen onder contract ligt.