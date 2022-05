Mag Club Brugge nog hopen? Anderlecht stellig over mogelijke komst van absolute smaakmaker

RSC Anderlecht is volop bezig met zoeken naar een nieuwe coach. En er zou mogelijk nog meer op til zijn.

Zowel Dante Vanzeir als Casper Nielsen zouden Felice Mazzu mogelijk kunnen volgen van Union naar Anderlecht.

Ontkenning

In Nielsen is er ook veel buitenlandse interesse, terwijl ook Club Brugge hem graag aan boord zou halen. Waalse bronnen weten echter dat hij naar Anderlecht zal trekken in het spoor van Mazzu.

Paars-wit zelf ontkent de zaak met klem in Het Laatste Nieuws. En dus mogen de andere gegadigden - voorlopig - nog blijven dromen van de smaakmaker van de Jupiler Pro League.