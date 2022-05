Als alles volgens plan verloopt, tekent Ferran Jutgla (Barça B) vandaag nog bij Club Brugge

De centrumspits van Barcelona B, die ook op beide flanken uit de voeten kan, was dit seizoen goed voor 19 doelpunten in de Spaanse derde klasse. Daarnaast mocht hij dit seizoen al 5 keer invallen en 1 keer starten voor de eerste ploeg van Barça, en maakte hij in de 3-2-overwinning tegen Elche zijn eerste doelpunt voor de Catalanen.

Jutgla is ondanks zijn lengte (1.75 meter) een erg atletische spits met een goed kopbalspel, kan fungeren als targetman en heeft een goede trap in zijn beide voeten. Hij moet het spitsenprobleem bij Club oplossen, nu de Bruggelingen Bast Dost, Wesley Moraes, Sargis Adamyang en waarschijnlijk ook Charles De Ketelaere en Noa Lang andere oorden ziet opzoeken.

❗[ @AdriaAlbets🥇] | If all goes according to plan, Ferran Jutgla will officially be a Club Brugge player in the next few hours. #fcblive pic.twitter.com/NKD4wyO64k