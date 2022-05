'Verhuurde Standard-speler maakt indruk, Belgische topclub wil hem in JPL houden'

Bij Standard was hij overbodig geworden, maar ondertussen zou hij de club nog heel wat kunnen opleveren.

Jackson Muleka werd in februari verhuurd zonder aankoopoptie aan het Turkse Kasimpasa, maar daar maakte hij wel indruk.

België?

In veertien wedstrijden in de Super Lig kwam hij tot twaalf goals en vijf assists, een heel knap gemiddelde waarmee hij om de 63 minuten van waarde was voor zijn team.

Het heeft ook heel wat interesse opgeleverd. Onder meer vanuit Frankrijk en Portugal is er interesse, maar volgens La Capitale is er nu ook een Belgische topclub die hem bij Standard wil ophalen.