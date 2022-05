🎥 Zinchenko in tranen op persconferentie: "Willen het Oekraïense volk even laten glimlachen"

Woensdagavond speelt Oekraïne namelijk in Schotland de barrages voor het WK in Qatar. Als het getroffen Oost-Europese land wint van de Schotten, wacht Wales in de finale voor een van de laatste WK-tickets.

De sterspeler van Oekraïne is centrale middenvelder Oleksandr Zinchenko. De speler van Manchester City (die daar als linksachter speelt) was op de persconferentie daags voor de confrontatie met Schotland duidelijk emotioneel toen het over de situatie in zijn land ging.

"Elke Oekraïener wil één ding: dat de oorlog stopt. Ik sprak met kinderen en die begrepen niet wat er allemaal gebeurde maar ze hebben één droom en dat is dat de oorlog stop. Wij hebben nog een tweede droom: naar het WK in Qatar gaan", klinkt het bij een emotionele Zinchenko.

Zinchenko breaks down in tears during today’s presser:



‘Every šŸ‡ŗšŸ‡¦ wants one thing - to stop the war. I spoke to kids who don’t understand what’s happening - but they have one dream - they want the war to end šŸ„ŗ We also have another dream - that’s to make the World Cup in šŸ‡¶šŸ‡¦’ pic.twitter.com/JLReisG7Dc