Anderlecht wil Zirkzee houden, maar die denkt ook na: "Zal de nieuwe coach er mij bij willen? En spreekt-ie Engels?"

Anderlecht wil van Joshua Zirkzee dé prioriteit maken voor de zomermercato. De aanvaller zou gekocht of gehuurd kunnen worden, maar veel hangt natuurlijk af van Bayern München. En van Zirkzee zelf. Want met het vertrek van Vincent Kompany is 'zijn' trainer natuurlijk weg.

"Het kwam wel als een verrassing. We hebben mekaar nog even gesproken sindsdien, de inhoud blijft uiteraard privé. Kijk, dat zijn nu eenmaal interne zaken die gebeuren in het voetbal", zegt hij in HLN. "Daar hebben wij, als spelers, niets aan toe te voegen. Misschien wil Vincent zelf een nieuwe stap zetten? Maakt niet uit waar hij naartoe trekt, ik zal hem altijd steunen."

Want Kompany was belangrijk voor zijn carrière. ''Wat veel mensen vergeten, is dat Vincent vertrouwen in mij had op een moment dat niemand nog in mij geloofde. Zelfs ik ging aan het twijfelen. Ik zat in Parma, had het daar heel moeilijk door die zware blessure en was niet zeker of ik het nog wel kon. En toen kwam Vincent me halen als spits en hij beloofde me veel speelminuten. Dat ik effectief een vaste waarde werd, vond ik het allergekste."

Met Felice Mazzu komt er in ieder geval een coach met een andere stijl. Zou hij ook onder hem kunnen aarden? ''Dat is iets om over na te denken. Veel zal vooral afhangen van of de nieuwe coach míj erbij wil. En spreekt-ie Engels?"