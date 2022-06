Nieuwe Standard-eigenaars zien het groots: 'Deze héél grote naam moet Rouches uit dal leiden'

Standard staat voor hét seizoen van de wederopstanding. En dat willen de nieuwe eigenaars doen met een héél grote naam aan het roer.

RMC Sport weet dat 777 Partners wil inzetten op een klinkende naam als coach. De Rouches hebben gepolst bij Thierry Henry om de fakkel over te nemen op Sclessin.

De Fransman is momenteel aan de slag als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Het is nog maar de vraag of hij het WK in Qatar wil opzij zetten voor een avontuur in de Vurige Stede.