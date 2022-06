OFFICIEEL: Lierse K. gaat andermaal bij OHL shoppen, aanvaller tekent voor twee seizoen op het Lisp

Schuermans, Limbombe, Gillekens, Laes, Gilis... Lierse Kempenzonen ging de voorbije seizoen al vaker versterking zoeken bij OHL. Aan dat lijstje kan sinds donderdag ook Daan Vekemans toegevoegd worden. De 22-jarige spits tekende een contract voor twee seizoenen op Het Lisp.

Daan Vekemans, een jeugdproduct van OHL, kwam afgelopen seizoen in de competitie niet verder dan vijf korte invalbeurten in het team van Marc Brys. De 22-jarige spits had nog een contract tot eind volgend seizoen.

Vekemans ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de Pallieters. De voormalige jeugdinternational reageerde opgelucht na zijn transfer: “Bij Lierse hoop ik terug het voetbalplezier terug te vinden door speelminuten te maken. Brent Laes en Jordy Gillekens hebben mij alvast zeer positieve zaken verteld over de club. Het familiale karakter van de club en de sfeer die er heerst zijn op mijn lijf geschreven."

"Ik ben ervan overtuigd dat ik de club veel kan bieden, en dat Lierse mijn carrière opnieuw een boost kan geven. Zelf ben ik een hardwerkende spits met veel diepgang. Hopelijk kan ik de netten regelmatig doen trillen. Laat het seizoen maar snel van start gaan", staat te lezen op de website van Lierse K.