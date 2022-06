Tweestrijd in het hoofd van Belgische linksachter: "Op sportief vlak loopt alles gesmeerd, maar gemis van gezin is zwaar"

Bryan Van Den Bogaert geniet na vijf seizoenen 1B-voetbal van een IJslands avontuur. De linksachter vertrok in januari bij RWDM en koos voor Akureyri. De linksachter spreekt met Voetbalkrant over zijn kennismaking met IJsland, over de samenwerking met een oude bekende, en het gemis van zijn gezin.

Bryan Van Den Bogaert (30) ontpopte zich onmiddellijk als vaste waarde bij Akureyri. Afgelopen weekend bleef de ex-speler van onder meer Antwerp en Westerlo aan de kant met een lichte blessure. Van Den Bogaert maakte van de nood een deugd door vroeger dan voorzien af te zakken naar België. "Nu is er in IJsland een korte break van drie weken. Het was sowieso de planning om dan naar huis te komen. De geboorte van ons tweede kindje wordt deze week verwacht, waardoor ik -door mijn blessure- een weekje eerder bij mijn gezin kan zijn", aldus Van Den Bogaert.

De linksachter is dit seizoen dan wel meer dan 3000 kilometer verwijderd van zijn gezin, hij geniet met volle teugen van het prachtige IJsland. "Het is hier ongelooflijk mooi. Er heerst hier ook een heel andere mentaliteit, stress is de mensen hier compleet vreemd. Bovendien ben ik hier niet helemaal alleen. Ik breng veel tijd door met mijn ploegmaat Sebastiaan Brebels, die vlakbij woont. Het enige negatieve aspect aan dit verhaal is dat ik mijn familie moet missen."

Counterploeg

Ook op het veld loopt alles op wieltjes voor Van Den Bogaert. Hij belandde bij Akureyri, dat dit seizoen beter wil doen dan de vierde plaats van vorig jaar. "We staan nu op de derde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europees voetbal. We beschikken over heel veel ervaren jongens en kunnen een goed blok neerzetten. Vooral op de counter kunnen we voor gevaar zorgen. Wat mezelf betreft, kan ik zeggen dat mijn integratie perfect is verlopen. In IJsland wordt er fysiek voetbal gespeeld, met veel duels. En dat ligt mij wel."

Gretarsson heeft een warme persoonlijkheid, maar leeft en ademt voetbal

"Ik ben aangenaam verrast door het niveau en professionalisme. De faciliteiten zijn hier dik in orde. Bijna elke dag trainen we twee keer. Wat ik goed vind, zo ben je altijd bezig." Met Arnar Gretarsson heeft Van Den Bogaert een oude bekende aan het roer staan. Gretarsson voetbalde in ons land bij Lokeren. Na zijn actieve carrière was hij sportief directeur bij AEK Athene en Club Brugge. De oud-international miste het veldwerk en koos ervoor om aan de slag te gaan als coach. Van Den Bogaert: "Hij is heel aangename mens met een warme persoonlijkheid. Iemand die voetbal leeft en ademt. De coach kende me uit België en wilde me er absoluut bij. Momenteel loopt het heel goed, hij weet de juiste snaar te raken bij zijn spelers."

Dichter bij gezin

Bryan Van Den Bogaert zit in een tweestrijd: enerzijds geniet hij van het voetballeven in IJsland, maar anderzijds weegt het gemis van de familie door, zeker met de nakende gezinsuitbreiding in het achterhoofd. "Ik heb al vaak met mijn vrouw gesproken over de komende jaren. Ik heb hier nog een contract tot het einde van het kalenderjaar met optie op een extra jaar. Hoe dan ook toont de club begrip voor mijn keuzes en beslissingen. Mijn gezin naar hier brengen is geen optie, met een dochtertje die nog niet lang naar school gaat en weldra een baby erbij. Puur sportief heb ik helemaal geen reden tot klagen, maar het is moeilijk om te zeggen wat de toekomst brengt. Een goede aanbieding zal ik zeker overwegen, puur om dichter bij mijn gezin te zijn", besluit Van Den Bogaert.