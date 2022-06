Haaland vertelt over bedreigingen tijdens wedstrijd, tegenstander ontkent: "Hij zei dat hij mijn benen ging breken"

Ook in interlandverband is Erling Haaland een sensatie. Wel werden naar eigen zeggen bedreigingen geuit aan het adres van de Noor. Dat hield hem niet tegen om zijn land voorbij Zweden te loodsen.

Zondag eindigde de Nations League-ontmoeting Zweden - Noorwegen op 1-2. Wie anders dan Erling Haaland maakte de twee Noorse doelpunten. Tijdens de wedstrijd waren er blijkbaar wel pittige mentale spelletjes aan de gang tussen hem en verdediger Alexander Milošević.

"Hij zei me eerst dat ik een hoer was, maar ik kan gerust vertellen dat dat niet het geval is", lachte Haaland in een reactie na afloop. "Hij zei ook dat hij mijn benen ging breken. Maar anderhalve minuut later scoorde ik, dus het was prima zo."

Milošević ontkent

De Zweed Milošević ontkende dan weer ten stelligste dat hij zich op die manier gedragen had. "Ik verspil mijn tijd niet aan zulke dingen. Op het veld praat ik nooit Engels, dus ik vind het bijzonder om te horen dat ik zulke zaken gezegd zou hebben."