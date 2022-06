Beerschot heeft 1e zomertransfer beet

Beerschot heeft zijn 1e zomertransfer beet. Robbe Quirynen komt transfervrij over en tekent tot 2024 met een optie van 2 extra jaren.

Robbe Quirynen speelde afgelopen seizoen eerst bij Antwerp en dan bij Deinze. Bij Antwerp kwam hij nauwelijks aan spelen toe en vertrok in de winter naar Deinze, waar hij een contract tot het einde van het seizoen tekende. HIj speelde daar nog 11 wedstrijden. Zijn contract werd niet verlengd en ging naar Beerschot. Daar tekende hij tot 2024, met een optie voor 2 extra jaren.

ENTHOUSIASME

Beerschot is verheugd op de komst van de jonge rechtsback. "Vorig seizoen was hij voor mij de beste rechtsback van 1B", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Zijn speelstijl past ook bij onze coach. Hij heeft een goed loopvermogen en heeft een goede werkethiek."

Quirynen is zelf ook enthousiast: "Bij het 1e gesprek had ik meteen een goed gevoel. Ik werd bij elk gesprek enthousiaster en het is aan mij om nu te tonen dat ik die transfer waard ben. Het is voor mij alleszins een goede stap vooruit nu ik naar een traditieclub ga."