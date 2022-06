OFFICIEEL: Deinze gaat aanvaller halen bij Eupen

Deinze is vastberaden volgend seizoen beter te doen dan de vierde plaats in de vorige jaargang. De ambitieuze Oost-Vlamingen maakten zopas de komst van Mamadou Koné, een 30-jarige aanvaller, bekend.

Mamadou Koné is een Ivoriaanse spits die de voorbije twee seizoenen voor Eupen voetbalde. Bij de Panda's was Koné in 38 wedstrijden goed voor zes doelpunten en drie assists. De Ivoriaan stapt transfervrij over naar Deinze, waar hij een contract ondertekende voor twee seizoenen (plus optie).

Voorheen was Mamadou Koné actief in Spanje, onder meer bij Racing Santander, Malaga en Deportivo La Coruña.