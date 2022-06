Brugs stadiondossier krijgt een boost van jewelste: 'Deze drie partijen hebben hun klacht ingetrokken'

De Brugse stadiondossiers zaten de voorbije tijd in woelig vaarwater, maar er is goed nieuws voor beide clubs. De bouw van beide voetbaltempels is wederom een stap dichterbij.

Club Brugge wacht al eventjes om de eerste steen van de nieuwe voetbaltempel te leggen, maar daarvoor is ook een oplossing voor Cercle Brugge nodig. De Vereniging wil een nieuw stadion bouwen langs de Blankenbergse Steenweg, maar enkele projectontwikkelaars lagen dwars. De Standaard weet dat het Brugse stadsbestuur een akkoord heeft gesloten met de projectontwikkelaars in kwestie. Ghelamco, Novus en Bremhove hebben de goedkeuring gekregen om de zone voor bedrijven te ontwikkelen. Three down, one to go Op die manier is de bouw van de nieuwe stadions opnieuw een stap dichterbij. Enkel VZW Groen verzet zich nog tegen de bouw van het nieuwe stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Al hoopt het Brugse stadsbestuur ook in dat dossier snel consensus te vinden.