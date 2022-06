OFFICIEEL: Eupen shopt over het Kanaal met komst van jeugdproduct Chelsea en linksmidden uit Schotse competitie

KAS Eupen heeft een opvallende transfer gedaan. Het heeft een jeugdproduct van Chelsea weten te strikken die inmiddels eigendom is van Barnsley.

Barnsley eindigde het voorbije seizoen laatste in The Championship, de Engelse tweede klasse, maar rekende niet op Isaac Christie-Davies tijdens operatie redding. Het stalde de middenvelder bij de U23. Eerder had het hem al eens uitgeleend aan het Slovaakse DAC.

De inmiddels 24-jarige Christie-Davies genoot zijn opleiding bij Chelsea en stapte bij de U23 over naar Liverpool. Ook bij die Engelse topclub kwam het niet tot een definitieve doorbraak. Even werd hij zelfs uitgeleend aan Cercle Brugge, zijn eerste kennismaking met het Belgische voetbal. Acht maanden later volgde een transfer naar Barnsley.

Deze keer heeft Christie-Davies een permanent akkoord gesloten met een Belgische club. De Welshman heeft bij Eupen getekend tot 2024. "Isaac heeft een goede techniek en een sterk loopvermogen", aldus algemeen directeur Christoph Henkel. "Binnen het concept van KAS Eupen kan hij zijn talent verder ontwikkelen."

Update: Eupen heeft meteen nog meer nieuws aan te kondigen, want het strikt ook Regan Charles-Cook. De 25-jarige linksmidden uit Grenada heeft een contract getekend tot 2025. Charles-Cook komt over van het Schotse Ross County.