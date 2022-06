Genk speelt nog maximaal 2 wedstrijden op zondagavond na de tussenkomst van het stadsbestuur

Het stadsbestuur van Genk wil tijdens het seizoen nog maximaal 2 thuiswedstrijden op zondagavond om 21 uur. "Er was te veel overlast", zei Erik Gerits, Algemeen Directeur van KRC Genk, aan TV Limburg.

Afgelopen seizoen moest Genk 12 thuiswedstrijden spelen op een zondagavond. Daarvan begonnen er 6 om 21 uur. Voor veel supporters was dat veel te laat. Dat had als gevolg dat het stadion nog echt heel gevuld was.

Het stadsbestuur wil nu dat er vanaf volgend seizoen nog maximaal 2 wedstrijden zijn op een zondagavond om 21 uur. "Na de wedstrijd was er ook veel overlast om 23 uur", zei Erik Gerits, Algemeen Directeur van KRC Genk, aan TV Limburg.

De club kan maar 1 keer aan de kalendercommissie een uitzondering vragen. "Maar een stad of de politie kan meerdere momenten doorgeven wanneer zij willen dat er geen wedstrijd zal doorgaan", zei Gerits. "En daar hebben ze zich aan te houden."