Jack Hendry afgemaakt op Twitter na pover optreden bij Schotland: "Een van onze slechtste internationals ooit"

Het gaat Club Brugge- en Schotland-speler Jack Hendry dit seizoen niet voor de wind. Na een uiterst wisselvallig seizoen in Brugge, wist hij ook gisteren tegen Ierland allesbehalve te overtuigen. Op Twitter kreeg hij alvast de volle laag.

De 27-jarige centrale verdediger werd bij de rust gewisseld door trainer Steve Clarke, nadat hij er bij de 2-0 van Ierland-aanvaller Troy Parrot niet bepaald goed uitzag. Bij de 1-0 van Alan Browne evenmin, al was het daar meer een collectief falen van de Schotten, die een corner van de Ieren niet weggewerkt kregen. Ierland won uiteindelijk vlot met 3-0.

Op Twitter mocht Hendry alvast de rekening betalen voor zijn povere optreden. Van meerdere Schotland-fans kreeg hij de volle laag. "Als hij zijn voeten op zijn hoofd zou hebben, zou hij een degelijke speler zijn", viel er onder meer te lezen.

Jack hendry can get lost and Scotland we’re crap — Boy George (@sitheseagull) June 12, 2022

Steve Clarke talks about making the wrong choices, he makes the wrong choices in picking people like jack Hendry regularly. — Alex Murray (@Alex_Murray92) June 11, 2022

Hope jack hendry doesn’t start ever again for Scotland he is always trying to be the star, he’s like that annoying prick that creates YouTube videos of himself. — Duncs (@Sduncs) June 11, 2022

If Jack Hendry had his feet on his head he would be a decent player — Smudge (@Smudgeroo72) June 11, 2022

Ryan Christie is up there with the worst international players ever.



Jack Hendry the same. — Mr Calder (@cccammy1) June 11, 2022