Charly Musonda zoekt voetbalplezier in België: jonge Belg op proef naar Belgische eersteklasser

Charly Musonda keert terug naar België. De jonge Belg is einde contract bij Chelsea en komt nu op proef naar Zulte Waregem.

Charly Musonda nam tien jaar geleden afscheid van Anderlecht en België voor een avontuur bij Chelsea, maar dat verliep niet zoals gehoopt. De jonge Belg liep verschillende blessures op waardoor hij vaak aan de kant stond. Uiteindelijk kwam hij slechts zeven keer in actie voor de eerste ploeg.

In tussentijd werd de flankaanvaller uitgeleend aan Real Betis, Celtic en Vitesse. Maar ook daar draaide het niet goed uit. In Sevilla kende hij zijn beste periode, waar hij in totaal 24 keer in actie kwam voor Betis. Maar na tien jaar Chelsea wordt het contract van de eeuwige belofte niet verlengd en mag hij op zoek naar een nieuwe club.

België

Volgens Het Nieuwsblad trekt de jonge Belg op proef naar Zulte Waregem. Als Musonda het goed doet op training kan een contract volgen, zoniet mag de jeugdspeler van Anderlecht opnieuw beschikken. Ook Vincent Kompany stond in contact met Musonda, maar uiteindelijk trekt hij naar de Elindus Arena.