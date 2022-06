OFFICIEEL: Jeugdproduct Anderlecht, Club en Genk kiest voor avontuur in ... Lokeren

Verrassing en ook niet helemaal, want zijn naam werd enkele weken geleden ook al eens aangekondigd.

De 25-jarige centrale verdediger Lorenzo Matarrese is de nieuwste aanwinst van Lokeren-Temse. De speler komt over van Rupel Boom.

Hij had meerdere opties, ook bij teams in hogere reeksen, maar koos voor het project in de Tweede Amateurklasse.

Lokers project

Doorbreken in het profvoetbal zat er vooralsnog niet in, al heeft de verdediger heel wat ervaring opgedaan in de jeugdreeksen.

Hij begon bij Anderlecht en speelde daarna ook bij de jeugd van Club Brugge, Genk en STVV. Daarna speelde hij voor Geel, Ronse en Rupel Boom.