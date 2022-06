Oostenrijk ligt hem: koelbloedige Andreas Skov Olsen kan ook bij Denemarken beslissend zijn

Even uitrusten na een boerenjaar bij Club? Niets van, moet Andreas Skov Olsen (22) gedacht hebben. De jonge aanvaller scoorde gisteren in een sterke (en efficiënte) wedstrijd voor Denemarken in de Nations League, al is dat lang niet zijn enige wapenfeit bij de halve finalist van het EK 2020.

Zijn eerste (knappe) goal in deze Nations League-campagne, en meteen ook zijn eerste écht uitmuntende prestatie in dit vierluik. Andreas Skov Olsen liet gisteren, in amper 45 minuten, nog maar eens zien wat hij in zijn mars heeft en hoe hij niet alleen bij Club (6 doelpunten en 8 assists in 15 wedstrijden), maar ook bij Denemarken bijzonder bepalend kan zijn. Want in de wedstrijden waarin hij betrokken is in de cijfers voor het Scandinavische land, is hij steeds ultra-efficiënt. Onderstaande statistieken bevestigen dat alleen maar.

Andreas Skov Olsen (22)🇩🇰#DENAUT

⏱️45

⚽1 Goal

🥅1/1 Shots On Target

👟16(76.2%) Accurate Passes

🦶32 Touches

🎨3/3 Dribbles

🤞0/2 Crosses

📏2/2 Long Balls

🚩1 Corner

🦵3/3 Ground Duels

✈️0/1 Aerials

🚷0x Dribbled Past

🩹3 Recoveries

⚠️11x Possession Lost

🔓0x Dispossessed

1/2 pic.twitter.com/b1feQckJYC — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) June 13, 2022

Die koelbloedigheid heeft hij bij de Denen al vaker laten zien. In de voorrondes voor het WK 2022 was hij met 5 doelpunten en 3 assists in 10 wedstrijden een van de bepalende spelers bij een Denemarken dat zich met 27 op 30 uiteindelijk vlot plaatste voor het WK in Qatar. Opvallend daarbij is hoe weinig kansen de jonge aanvaller nodig heeft om een doelpunt te maken.

Oostenrijk ligt hem

Aan 100% afwerken tegen Oostenrijk? Niks nieuw voor de jonge aanvaller. In de WK-kwalificatiewedstrijd van 31 maart 2021 in Wenen, een overtuigende 0-4-overwinning voor de Scandinaven, had hij slechts 2 (counter)kansen nodig om Denemarken de volle pot te bezorgen. Hij viel in in minuut 55, en zette de Denen amper 3 minuten later al op voorsprong.

Skov Olsen subbed in after 55min, and scored the opening goal in Denmarks tough away game against Austria after 58min 👍

His 2nd goal to 0-4 was a true beauty 🔥 https://t.co/lRDVpSoYHn — Martin Milton Nielsen (@MiltonInter3) March 31, 2021

Ultra-efficiënt tegen mindere goden

Oké, het mogen dan wel maar Moldavië, Faëröer en Israël zijn, maar aan laksheid in de afwerking is er bij Olsen alvast niks te merken. In 3 wedstrijden, waarin de jonge Deen amper 4 keer op doel schoot en geen enkele buiten het kader plaatste, kwam hij aan 3 doelpunten. De bijnaam van de Deense nationale ploeg, Danish Dynamite, past alvast perfect bij de ultra-efficiënte Olsen.

Danmark - Israel 5-0 I Opvisning i Parken - Skov Olsen med drømmemål ⚡ https://t.co/Fjc3Lm1s5O via @YouTube — Jan Malskær (@RMalsk) September 11, 2021

Even bepalend worden tegen grote landen

In de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (1-2-winst) en Kroatië (0-1-verlies) creeërden de extreem aanvallend-ingestelde Denen in totaal 25 schoten, waarbij Olsen aan slechts 1 schot (op doel) kwam. Daarnaast kwamen er amper 2 van zijn 10 voorzetten aan, hetgeen bij Club Brugge toch zijn handelsmerk is geworden (met beide voeten). Als hij in dit soort wedstrijden even doelgericht kan worden, staat hem een mooie carrière te wachten.