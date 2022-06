'Contract van vijf jaar klaar voor transfer van Adnan Januzaj'

Het worden belangrijke weken en maanden voor de toekomst van Adnan Januzaj.

De Rode Duivel is eind deze maand een vrije speler, want zijn contract bij Real Sociedad loopt af. Een verlenging zit er niet meer in.

Er is heel veel interesse voor Januzaj, maar volgens de Turkse journalist Ekrem Konur ligt er in Engeland een bijzondere deal voor het rapen.

West Ham United zou Januzaj een contract van maar liefst vijf seizoenen willen geven. Een belangrijke overstap ook richting het WK.

Al liep de generale repetitie daarvoor niet goed. Januzaj mocht in de vier wedstrijden van de Nations League niet spelen van Martinez.