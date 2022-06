Union lijkt voor oud (succes)recept te gaan: Engelse derdeklasser moet verdediging komen versterken

Eerder werd de transfer van Christian Burgess uit de Engelse League One al een voltreffer, nu hoopt Union dat succes te herhalen met Ross Sykes (Accrington).

"De spelers die er straks bijkomen, zullen opnieuw niet of amper bekend zijn in België", aldus CEO van Union Phillipe Bormans deze winter. Wel, aan die filosofie blijft de Brusselse club trouw. Het toont interesse in de 23-jarige centrale verdediger Ross Sykes (Accrington Stanley), die bij zijn club een sterkhouder is.

De gesprekken verlopen vlot, maar een akkoord is er nog niet voor de boomlange verdediger (1.96m), die nog tot 2023 onder contract ligt in de League One. Daarnaast is Union niet de enige geïnteresseerde: ook uit The Championship (Engelse tweede klasse) is er interesse van Barnsley, Millwall en Middlesbrough.

Union hoopt alvast het succesrecept van Christian Burgess (30) te herhalen, die het eveneens overnam uit de Engelse derde klasse (Pourthsmouth) en uitgroeide tot een van de betere centrale verdedigers van onze competitie.