Vanhaezebrouck heeft gedroomde oplossing voor efficiëntieprobleem beet: "Denk dat er veel waren die hem graag gewild hadden"

AA Gent heeft een duidelijk plan op de transfermercato. Een eerste aanwinst was er alvast bij op de eerste training. En het was er eentje waar Hein Vanhaezebrouck al eventjes op zat te wachten.

Verdedigend zat het snor bij AA Gent afgelopen seizoen, maar aanvallend was het heel wat minder. "We scoren te moeilijk, dat is ons probleem", was Hein Vanhaezebrouck duidelijk.

"Ik heb geen enkele assistgever in de top twintig. Union heeft er drie, Club vier, Mechelen, Anderlecht en zelfs Charleroi twee. Tissoudali: 21 goals, 6 assists. Daarna volgt Depoitre met 10 goals en 3 assists. We moeten dat opkrikken."

Progressiemarge

Met Hugo Cuypers, spits bij Mechelen en afgelopen seizoen goed voor 13 goals en 10 assists, heeft hij er nu een sterke pion bij. Hij stond al even nadrukkelijk in de belangstelling.

"Ik denk dat er véél waren die Cuypers graag gewild hadden. Hugo brengt enorm veel energie. Zijn cijfers waren vorig seizoen goed, qua doelpunten én assists. En hij kan op veel manieren gebruikt worden: als diepste spits, als tweede spits of tussen de lijnen. Hij heeft nog veel progressiemarge. Het is een ideale speler voor ons", klinkt het bij de coach in Het Laatste Nieuws.