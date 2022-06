Voormalig Club- en OHL-speler op weg naar uitgang bij Waalwijk, Champions League-voetbal lonkt voor Belgische Algerijn

Ahmed Touba (ex-Club en OHL) gaat RKC Waalwijk na 2 seizoenen verlaten. Hij lichtte de Noord-Brabantse club al in over zijn vertrekwens, en daarmee heeft de Waalwijkse directie intussen vrede genomen. Champions League-voetbal lonkt voor de 24-jarige verdediger.

Want het voormalig talent van Club Brugge kan alvast rekenen op de interesse van Bayer Leverkusen, Celtic, Benfica en Olympique Marseille. Stuk voor stuk ploegen die volgend seizoen in de Champions League zullen aantreden. Dat zijn echter niet de enige clubs die de sterke centrale verdediger in het vizier hebben: Real Betis, AEK Athene, Olympiakos Piraeus, Toulouse en Angers zouden de waslijst met geïnteresseerde clubs vervoegen.

Zelf heeft de Algerijns international, die er 2 sterke seizoenen heeft opzitten bij Waalwijk, een specifieke voorkeur. Een overstap naar Frankrijk, waar Touba geboren is, en het liefst naar Olympique Marseille. Ook Angers en Toulouse zouden aan de mouw trekken van de verdediger, maar die clubs ziet hij minder zitten.