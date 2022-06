Thorsten Theys krijgt nieuwe functie bij zusterclub van KV Oostende, maar blijft ook aan de kust actief als COO

De COO van KV Oostende, Thorsten Theys is de nieuwe algemene directeur van zusterclub Nancy Lorraine. Hij zal beide functies combineren.

Thorsten Theys is de nieuwe algemene directeur van Nancy Lorraine. De Franse club eindigde afgelopen seizoen op een laatste plaats in Ligue 2 en speelt komend seizoen in eerste nationale. Met Thorsten Theys hopen ze snel te kunnen promoveren.

"Ik ben nederig en trots om deel uit te maken van ASNL. Er ligt veel werk voor ons, maar we zijn zeer gemotiveerd en kijken uit naar de uitdaging. Ik weet dat de afgelopen 12 maanden niet voorbeeldig zijn geweest, maar het is tijd om de koppen bij elkaar te steken en verder te gaan", reageert de COO van KV Oostende.