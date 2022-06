Vorig seizoen bij Beerschot, komend seizoen in eerste nationale: Patro Eisden Maasmechelen haalt middenvelder transfervrij binnen

Tom Pietermaat speelt ook volgend seizoen in het paars, maar niet voor Beerschot. De middenvelder trekt naar eerste nationaler Patro Eisden Maasmechelen.

Tom Pietermaat was door de degradatie van Beerschot een vrije speler. Intussen heeft de 29-jarige middenvelder een nieuw onderdak gevonden. De Belg zal volgend seizoen in het shirt van Patro Eisden maasmechelen spelen in eerste nationale. Tom Pietermaat speelde in totaal 124 wedstrijden in het shirt van Beerschot en promoveerde samen met de club tot in 1A.