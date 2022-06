Forse kritiek op transfer van Bas Dost richting Feyenoord

Bas Dost heeft een aflopend contract bij Club Brugge en wordt gelinkt aan het Nederlandse Feyenoord.

Bas Dost arriveerde in de winterstop van 2020 bij blauwzwart. Na een vliegende start werd hij echter wat naar het achterplan geschoven. Ook bij de komst van Alfred Schreuder gebeurde hetzelfde. Eerst kreeg hij veel speelkansen, maar hij verdween helemaal van het toneel.

Het aflopende contract van de Nederlander zal door Club Brugge niet verlengd worden. Transfervrij kan hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Feyenoord lijkt de meest concrete piste voor Bas Dost richting volgend seizoen, maar niet iedereen gelooft daarin.

“Waarom zou je nu Bas Dost halen? Dost is 33 en verdient veel geld. Hij zit bij Club Brugge gewoon standaard op de bank”, schrijft Valentijn Driessen bij De Telegraaf. “Gaat hij Feyenoord dan zoveel sterker maken?”

Driessen heeft dan ook advies voor Feyenoord in dit dossier. “Wacht lekker tot 31 augustus, net als vorig jaar. Wie kwam toen binnen? Cyriel Dessers. Uiteindelijk is dat de man van Feyenoord geworden. Bas Dost is op dit moment echt geen buitenkansje en moet je aan je voorbij laten gaan.”