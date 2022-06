Kompany krijgt krediet bij Burnley: "Ik geloof wel in die Trust the process"

Alan Pace, de voorzitter van Burnley, is klaar om samen met Vincent Kompany de strijd aan te gaan in de Championship. Samen willen ze de club terug naar de Premier League brengen.

Alan Pace, de voorzitter van Burney, werd aan de tand gevoeld door de redactie van HLN. “We waren onder de indruk van wat hij bij Anderlecht heeft gedaan. Hoe hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge spelers en de club toch wat hervormd heeft na een mindere periode. Vooral in onze jeugdwerking willen we stappen zetten, en Vincent heeft daar ervaring in", vertelt de voorzitter over het verjongingsproces.

Burney wordt gezien als een ploeg dat nog echt kick & rush-voetbal speelt. Ook daar mag Kompany verandering in brengen van de voorzitter. "We willen attractief voetbal met meer balbezit dan we hier gewoon zijn. Vincent staat voor voetbal met hoge intensiteit en een zekere jeugdigheid, risico’s durven nemen dus. En aan de andere kant focust hij op de ontwikkeling van spelers. Ik was zeer onder de indruk over hoe hij elke wedstrijd voorbereidt. Voor elke match bedacht hij een heel andere strategie, en stoomde hij een team klaar. Dat hij in staat is zo te denken, vind ik uniek", vertelde Pace aan HLN.

Ook werd gevreesd dat Kompany minder macht zou krijgen bij Burnley dan dat hij had bij Anderlecht. Ook dat countert Alan Pace: "In elk aspect zal hij vrijheid krijgen. We hebben hem gevraagd onze club te helpen. Als er iemand aan de spelersgroep kan overbrengen wat het betekent om voor zo’n club te spelen, dan is hij het. Wat hij in die twee jaar als T1 heeft neergezet bij Anderlecht, vind ik toch vrij indrukwekkend. Hij verdient daar meer krediet voor. Ik geloof wel in die ‘Trust the process’."

Nu is Burnley dus ook klaar om met hun project te starten. "Ik denk dat ons proces zelfs nog langer zal duren. Ons doel is Europees voetbal, maar dat zal wellicht geen twee, maar vier of vijf jaar duren. Misschien zelfs langer. Zo lang Vincent hier wilt zijn, gaan we daar samen aan werken", besluit Pace bij HLN.