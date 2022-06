OFFICIEEL: Duitse doelman kon Bernd Storck overtuigen en tekent contract van drie seizoen bij Eupen

Eupen is volop bezig zijn kern te wapenen voor komend seizoen. Zaterdag stelden de Panda's alweer hun vijfde aanwinst voor.

Eupen maakte zaterdag bekend dat Lennart Moser (22) hun nieuwe doelman is. De Duitser werd door Union Berlin sinds 2021 uitgeleend aan Austria Klagenfurt. Moser keerde terug naar Berlijn, maar al snel werd duidelijk dat er voor hem geen toekomst meer is in de Duitse hoofdstad.

Moser was de voorbije weken op proef bij Eupen. De Duitser heeft in de Oostkantons indruk gemaakt, want Eupen heeft hem nu voor drie seizoenen vastgelegd.

De naam van Lennart Moser doet mogelijk een belletje rinkelen. In 2020 speelde hij een half seizoen voor Cercle Brugge, waar hij zeven keer in doel stond. De coach van de Vereniging toen: Bernd Storck, die nu actief is bij... Eupen. Na Jan Gorenc, Rune Paeshuyse, Isaac Christie-Davies, Regan Charles-Cook is Moser de vijfde aanwinst van de Panda's.