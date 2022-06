Officieel: Seraing haalt opnieuw een speler op in 1B in operatie redding

Seraing wil ook in het nieuwe seizoen in 1A blijven, maar met drie zakkers wordt dat niet makkelijk. En dus is het alle hens aan dek.

Nadat eerder al Christophe Lepoint bij de groep werd gehaald - transfervrij van Moeskroen - is er nu een tweede aanwinst te noteren. ๐Ÿ”ดโšซ๏ธ ๐Œ๐„๐‘๐‚๐€๐“๐Ž ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ



๐Ÿ‘‰ Bienvenue à ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง ๐†๐ฎ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š๐ฎ๐ฆ๐ž !



๐Ÿ‘ฅ Valentin est un median axial belge âgé de 21 ans, qui arrive de l’@excelsiorvirton !



๐Ÿ“ƒ Notre nouveau médian a signé un contrat pour 2 saisons + 1 en option !#RougePassionNoirCharbon pic.twitter.com/vGEAI7qnFy — RFC Seraing (@RfcSeraing167) June 20, 2022 Valentin Guillaume is de volgende aanwinst van de Metallo's. Hij komt over van Virton uit 1B en is een 21-jarige middenvelder. "Ik ben linksvoetig en kan op de 6, 8 en 10 overweg", aldus de speler in een eerste reactie op de webstek van zijn nieuwe club. "Dit is een heel interessant project voor mij."