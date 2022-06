Belgische wereldreiziger voor Patro Eisden

Patro Eisden wil zo snel mogelijk hun huiswerk afhebben en hebben een nieuwe winger gevonden.

Livio Milts tekent een contract bij Patro Eisden. Het voormalige jeugdproduct van STVV en Club Brugge keert zo terug naar eigen land. Voordien was hij actief in Nederland en vorig seizoen speelde hij zelfs twee wedstrijden in de kwalificatiecampagne voor de Europa League. Dit met het Armeense FC Urartu.

In de winterstop verhuisde hij naar het Cypriotische PAEEK waar hij 12 wedstrijden speelde en tot één assist kwam.