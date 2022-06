Dries Wouters meteen op eerste training KV Mechelen: "Scenario dat ik wilde vermijden"

KV Mechelen hield maandag zijn eerste training. Dries Wouters was meteen van de partij.

Dries Wouters wordt door KV Mechelen opnieuw gehuurd van Schalke 04. De overeenkomst van een jaar heeft nu wel een aankoopoptie.

Wouters was maandag meteen van de partij. “Ik wilde hier vanaf de eerste werkdag staan en dat is me ook gelukt, met dank aan KV Mechelen. Normaal slepen onderhandelingen over een huurdeal langer aan, waardoor je een groot deel van de voorbereiding mist en met een flinke achterstand op de rest van de groep begint. Dat scenario wilde ik vermijden”, zegt Wouters aan Het Nieuwsblad.

De gesprekken liepen volgens Wouters bijzonder vlot, waardoor hij andere voorstellen snel naast zich neerlegde. Wouters speelde tot 2021 bij Racing Genk.

“Omdat ik uit de jeugdopleiding kwam, werd ik misschien wat ondergewaardeerd. Daarenboven kreeg ik het bij Genk zeker niet in de schoot geworpen. Dat ik op mijn 25ste opnieuw voor KV Mechelen kies, zie ik niet als een stap terug. Uiteindelijk zal ik, op mijn leeftijd, hier meer bijleren dan wanneer ik sporadisch aan de bak kom bij een topclub.”