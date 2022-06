Geruchten over terugkeer naar thuisland blijven, Beerschot wil spits houden

Na de degradatie naar 1B, zag Beerschot enkele dragende krachten andere oorden op zoeken. Ondertussen zijn de Ratten begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en werden al vier nieuwe jongens voorgesteld.

Ook Lawrence Shankland (26) is er nog steeds bij op het Kiel. In de Schotse media wordt al wekenlang gespeculeerd over een terugkeer naar zijn thuisland. Vooral Hearts zou de viervoudige internationale willen inlijven en zou daar volgens Schotse bronnen 500.000 euro veil voor hebben.

Navraag bij Beerschot leert ons dat een transfer op dit ogenblik niet aan de orde is. Beerschot ontving vooralsnog geen enkel officieel bod voor Shankland.

Shankie moet komend seizoen een van de sterkhouders worden van Beerschot. In zijn eerste seizoen in ons land was de Schotse spits goed voor vijf doelpunten en vier assists in de competitie. Met Thibo Baeten haalde Beerschot alvast een concurrent in huis. Daarnaast is het afwachten of Beerschot de komende weken een oplossing kan vinden voor Blessing Eleke, die terugkeerde na een uitleenbeurt in Turkije.