Mazzu schuwt de druk niet op eerste persconferentie: "Anderlecht moet voor de titel gaan, zo simpel is het"

Felice Mazzu heeft er zijn eerste media-opdracht voor Anderlecht opzitten. Op zijn eerste persconferentie was er uiteraard heel wat volk aanwezig. En de nieuwe coach van paars-wit ontweek de druk niet. In tegenstelling tot bij Union schuwde hij het woord 'titel' niet.

"Mijn eerste dagen hier? Ik heb een positief gevoel over de werking en het onthaal van de club", aldus Mazzu. "Ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft. De middelen die ik hier ter beschikking heb zijn kwaliteit. Je kan niet beter dromen."

Mazzu wil heel snel zijn eigen accenten leggen. Hij verspilde in zijn eerste week dan ook geen tijd en legde er al stevig de pees op. "Ik wil de cultuur en het statuut van de club naleven. Maar mijn eerste doel is een groep te vormen. Jullie weten hoeveel belang ik hecht aan cohesie binnen een kleedkamer. Daarnaast wil ik offensief voetbal presenteren met mijn eigen ideeën. Zonder afbreuk te doen aan de continuïteit van wat er al staat."

Mazzu wil de lijn van Vincent Kompany volgen, maar er ook iets directer en verticaler voetbal aan toevoegen. "Ik heb heel veel respect voor wat Vincent hier heeft neergezet. Ik heb een bepaalde manier van voetballen in mijn hoofd, ook offensief natuurlijk. Het gaat om dezelfde filosofie."

Ik begrijp de ontgoocheling van de fans na het vertrek van Kompany. Het is aan mij om hen te overtuigen

Al zal hij wel een hele groep fans nog over de streep moeten trekken. "Dat weet ik. Ik besef de ontgoocheling van de fans na het vertrek van Vincent Kompany. Ik ken hun liefde voor hem. Ik wil minstens zo goed als hem doen en mooi voetbal brengen. Ik begrijp hun ontgoocheling, maar ik ga er alles aan doen om hen te overtuigen."

En liefst doet hij zelfs beter. Vorig seizoen duurde het lang voor hij bij Union titelambities uitsprak. Dat was deze keer niet zo. "Als jullie het aan mijn spelers van vorig seizoen gaan vragen, zullen ze het bevestigen: in de kleedkamer sprak ik vanaf dag 1 over de titel. Dit is Anderlecht, deze club heeft een bepaald statuut. Natuurlijk wil ik graag in mijn eerste seizoen al de titel pakken. Dat zou mooi zijn. Dat is ook waar je moet voor gaan in deze club. Anderlecht moet kampioen worden, zo simpel is het."