'Gent haalt jonge spits op in Kameroen bij ex-team Tabekou en Boya'

Het zou nog wel eens een drukke transferzomer kunnen worden in en aan de Ghelamco Arena. Na Hugo Cuypers is er nog aanvallend geweld in huis gehaald.

AA Gent heeft Leonard Chatelin Gweth binnengehaald. Dat weet alvast Gazet van Antwerpen te melden over de jonge Kameroener. Gweth De 19-jarige centrumspits zal in eerste instantie aansluiten bij de beloften en vandaar proberen doorstromen naar de A-kern. Gweth komt over van Apejes FC Academy, een subtopper in de Kameroense eerste klasse. In het verleden speelden onder meer Tabekou en Boya ook voor dat team.