📷 OFFICIEEL Michael Krmencik heeft nieuwe ploeg gevonden

Dinsdag kwam Brugge al met een oplossing voor Faitout Maouassa, nu is die er ook voor Michael Krmencik. De aanvaller lag onder contract tot midden 2023.

De Tsjech kwam in 2020 naar het Jan Breydelstadion, maar kon nooit de verwachtingen waarmaken. Als spits werd hij verhuurd aan PAOK Saloniki en Slavia Praag.

Krmencik zoekt exotische oorden op. Hij gaat aan de slag bij Persija Jakarta. Zij maakten de transfer woensdagavond officieel bekend. Hij tekent er voor drie seizoenen.

OUR 🆕 STRIKER IS COMING‼️



Please welcome, Michael Krmenčík 👆🔴#WelcomeMichael #BelieveIn12 #PersijaJakarta pic.twitter.com/046r6SPOdb