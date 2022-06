Entourage Esposito lijkt al zeker over transfer naar Anderlecht: "Een goede reis, mijn vriend!"

Alles wijst erop dat Sebastiano Esposito binnenkort speler van Anderlecht zal zijn. Zijn entourage heeft er al helemaal vrede mee genomen.

Op Instagram merkten we een inmiddels verwijderde post op van Damiano, een goede maat van de 19-jarige spits van Inter Milaan. Het was een foto van een omhelzing tussen de twee, met daarboven een niet mis te verstane boodschap.

"Een goed reis, mijn vriend!" Met daaronder de bestemming Brussel. Het kan enkel maar betekenen dat het voor zijn kring met naasten al een feit is: Esposito is op weg naar RSC Anderlecht. Het is nu nog wachten op een defintief akkoord tussen alle betrokken partijen.

Via Basel mogelijk naar Anderlecht

Het voorbije seizoen voetbalde Sebastiano Esposito op huurbasis bij het Zwitserse FC Basel. Bij Anderlecht zou de jonge Italiaan één van de twee vaste spitsen kunnen worden.