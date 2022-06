Anderlecht kan belangrijke clausule toevoegen aan huurcontract van Esposito

De transfer van Sebastiano Esposito van Inter naar Anderlecht is achter de schermen al quasi volledig afgerond. De officiële aankondiging moet deze week volgen. En heel belangrijk voor paars-wit: als hij het goed doet, kunnen ze hem houden.

Er is immers een aankoopoptie in het contract opgenomen. Hoeveel die bedraagt, is nog niet geweten, maar de marktwaarde van de jonge Italiaanse spits ligt op dit moment rond de vijf miljoen euro. Uiteraard zal Inter wel iets meer vragen, maar dat lijkt nog steeds haalbaar.

De voorbije seizoenen moest Anderlecht steeds lenen zonder aankoopoptie. Ze probeerden nog Lukas Nmecha en Joshua Zirkzee te houden, maar het bleek al snel dat die na een goed seizoen bij de Brusselaars geen spek voor hun bek meer waren.

Esposito werd vorig seizoen uitgeleend aan FC Basel, waar hij zes keer scoorde en vijf assists gaf. Bij Anderlecht menen ze dat er nog heel veel progressiemarge op zit.