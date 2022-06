Voormalig jeugdinternational aast op terugkeer naar België: "'s Nachts in mijn auto dacht ik: waar ben ik mee bezig?"

Op zijn 23ste heeft Milan Corryn er al vier seizoenen in het buitenland opzitten. Met meer dan 100 profwedstrijden op de teller en een nakende gezinsuitbreiding is de tijd rijp voor een terugkeer naar België: "Ik heb nog nooit de kans gehad, maar ik wil me hier absoluut bewijzen."

Wanneer we Milan Corryn maandagochtend vroeg opbellen, neemt hij niet op. "Even in de gym, binnen halfuurtje klaar", is zijn antwoord. "We zijn ondertussen bijna twee weken ver in de voorbereiding", vertelt Corryn een halfuur later aan Voetbalkrant.com. "Ik ben altijd heel vroeg op de club, want ik wil bijtrainen. Na mijn blessure van vorig seizoen wil ik niets aan het toeval overlaten, ik wil nog fitter worden."

Lastig seizoen in Polen

Corryn maakte vorige zomer na drie seizoenen Trencin (Slowakije) de overstap naar Warta Poznan. Corryn, een 23-jarige winger, werd met grote verwachtingen binnengehaald bij de Poolse eersteklasser. "Ik begon ook ijzersterk aan het seizoen. Ik speelde goed, en scoorde meteen enkele goals. De trein leek vertrokken, maar zowel collectief als individueel kregen we het moeilijk. We verkeerden zelfs even in degradatienood, maar na de komst van de nieuwe coach ging het beter (Warta Poznan finishte uiteindelijk als elfde in de Poolse hoogste klasse, red.). Helaas geraakte ik in november na een tackle op training geblesseerd aan de knie. Ik moest enkele maanden toekijken, pas op het einde van het seizoen kon ik weer wat minuten maken. Kortom, het was dus wel een lastig seizoen voor mij."

Terugkeer naar België?

Corryn ligt nog een jaar onder contract, maar maakt er geen geheim van dat hij zijn toekomst dichter bij huis ziet. "De club kent mijn situatie en laat me transfervrij vertrekken. Het zou geen ramp zijn om hier nog een seizoen te blijven, maar ik mis het Belgische voetbal."

Maar er is meer, Corryn en zijn Amsterdamse vrouw zijn in blijde verwachting van een eerste kindje. "Vorige week waren er wat gezondheidsproblemen, waardoor ik 's nachts vanuit Polen halsoverkop in de auto moest stappen naar het ziekenhuis. Toen dacht ik echt: "waar ben ik mee bezig?". Er waren al wel wat verkennende gesprekken met clubs uit België en Nederland, maar voorlopig is het wachten op iets concreets. Dat is best frustrerend, want ik heb nog nooit echt een kans gekregen in ons land. Na verloop van tijd ga je aan jezelf twijfelen, terwijl ik me absoluut wil bewijzen in ons land. Bovendien ben ik bereid om ook op financieel vlak een inspanning te doen."

Over Anderlecht: "Ik had het wellicht anders gedaan"

In zijn jeugdjaren stond Milan Corryn te boek als een enorm talent. Als 16-jarige speelde hij al mee met de beloften van Anderlecht. In 2018 was zijn geduld op en koos hij voor een Slowaaks avontuur bij Trencin. "Als ik voor het geld had gekozen, was ik gewoon bij Anderlecht gebleven. Ik mocht en kon blijven, er werd me zelfs beloofd dat ik met de A-kern kon meetrainen. Het was helaas de periode vlak na de overname, waardoor er een stroom aan nieuwe spelers toekwam bij Anderlecht. Na drie jaar bij de beloften wilde ik meer, waardoor ik uiteindelijk voor een nieuw avontuur koos. Of ik spijt heb van die beslissing? Spijt is niet het juiste woord, maar ik denk wel dat ik het nu anders zou gedaan hebben. Drie weken nadat ik in Trencin getekend had, is Anderlecht alles beginnen omgooien. Er waren de financiële problemen, waardoor heel wat jeugdspelers hun kans kregen in het eerste elftal. Ook na de komst van Vincent Kompany werd de kaart van de jeugd getrokken. Hoe mijn carrière er had uitgezien als ik bij paars-wit gebleven was? Het heeft weinig zin om daarover te speculeren", besluit Milan Corryn.