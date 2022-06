Top&Flop Jokers Raman en Amuzu, STVV en Mechelen vs te veel buitenlandse spelers, Standard en De Smet

Ook in het seizoen 2021 - 2022 stonden we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wat viel ons op dit seizoen?

TOP Jokers van Anderlecht Invallen en van belang zijn voor je team? Niemand deed het beter dan Benito Raman dit seizoen, met 7 goals en 4 assists in 21 invalbeurten. Tweede op het lijstje? Francis Amuzu (5 goals, 2 assists in 23 invalbeurten). Het toont nogmaals aan dat paars-wit zijn jokers goed gebruikte. KV Mechelen ontsnappingskoning Aan mentaliteit geen gebrek onder Wouter Vrancken. KV Mechelen kwam afgelopen seizoen 19 keer op achterstand. © photonews Liefst 8 keer deden ze daar nog wat aan, in totaal sprokkelden ze nog 20 punten nadat ze op achterstand kwamen. Niemand doet beter. STVV budgettair het best Als we kijken naar de budgetten in 1A voor afgelopen seizoen, dan deed STVV het eigenlijk van alle ploegen het beste. Zij eindigden negende, terwijl ze amper het vijftiende marktwaardegetal hadden. Zes plekken beter dan verwacht dus op basis van de financiële situatie van de spelers. FLOP Geen sant in eigen land Geen sant in eigen land Enkel Antwerp en KV Mechelen gebruikten afgelopen seizoen meer Belgen dan buitenlandse spelers qua speelminuten. Alles samen kwamen de Belgen maar aan 34% van de totale speelminuten. Dat is een absoluut dieptepunt. Standard Als we kijken naar de budgetten in 1A voor afgelopen seizoen, dan deed Standard het eigenlijk van alle ploegen het slechtste. Zij eindigden veertiende, terwijl ze op basis van de marktwaarden zevende hadden moeten zijn. Zeven plekken slechter dan verwacht dus op basis van de financiële situatie van de spelers. Thibault De Smet Op basis van de cijfers is Thibault De Smet van Beerschot de 'vuilste' speler van het afgelopen seizoen. Twee rechtstreeks rode kaarten waren zijn deel. Er was ook een geel/rode uitsluiting en ook nog eens zeven gele kaarten. Niemand deed beter, al totaliseerde Leonardo Lopes wel 12 gele kaarten bijvoorbeeld.