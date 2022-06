CIJFER VAN DE WEEK: 51,6% en 50,2%: slechts twee ploegen gebruikten meer Belgen dan buitenlanders, wie zijn de beste en slechtste leerlingen?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week gingen we eens kijken naar het speelaandeel van de Belgen in de Jupiler Pro League in het afgelopen seizoen.

En de cijfers zijn waanzinnig. Amper twee ploegen hebben volgens Transfermarkt meer Belgen speelminuten gegeven dan buitenlanders.

Het gaat om Antwerp (51,6%) en KV Mechelen (50,2%). Alle andere teams hebben minder dan 50% van de tijd Belgen gebruikt.

Seraing (15%) en Union (17%) zijn de slechtste leerlingen van de klas. Gemiddeld genomen komen we op 34% uit.