'Volgende Westerlo-aanwinst vandaag al op trainingsveld'

Promovendus Westerlo wil zich laten gelden in de Jupiler Pro League. De promovendus was de voorbije weken al actief op de transfermarkt. De volgende aanwinst zal weldra worden voorgesteld.

Gazet van Antwerpen laat weten dat de fysieke en medische testen van Griffin Yow (19) intussen al achter de rug zijn. In afwachting van de administratieve afhandeling van zijn transfer zal de Amerikaan dinsdag al voor het eerst op het trainingsveld staan in Westerlo.

Griffin Yow is een voormalig jeugdinternational. De flankaanvaller komt over van DC United. In 31 MLS-wedstrijden was Yow goed voor 3 doelpunten en 1 assist.